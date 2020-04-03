Москвичи просят угля: топ-5 просьб на горячую линию по коронавирусу

На горячую линию по вопросам коронавируса в Москве позвонили более 500 тысяч человек. Об этом Sobesednik.ru рассказали в столичном Департаменте образования и науки Москвы.

Именно это ведомство отвечает за организацию специальных колл-центров, так как они находятся в помещении школ, закрытых на карантин.

Сначала основной задачей сотрудников была регистрация и выдача больничных листов гражданам, которые прибывали в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но потом функционал расширился.

Сейчас уже принимаются заявки на покупку и доставку лекарств, товаров первой необходимости, а так же корма для домашних животных. Многим требуется помощь для того, чтобы погулять с собакой. Те, кто самоизолировался на даче, часто просят помочь с доставкой дров и угля на садовые участки.

Самым популярным запросом остается заявка на покупку и доставку продуктов.

Для выполнения просьб москвичей сформирована сеть из социальных работников и волонтеров.

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