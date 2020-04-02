Лекарства для заключенных будут приниматься в течение двух часов дважды в неделю

Более 120 исправительных колоний с 7 апреля начнут шить медицинские маски, необходимые для защиты от коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС.

По его словам, в трех колониях 31 марта уже изготовили 132 тысячи изделий. В письме, которое сенатор направил министру юстиции Константину Чуйченко, указано, что в настоящее время исправительные учреждения располагают трудовыми ресурсами и свободными производственными площадями для выпуска товаров первой необходимости и товаров, нужных для лечения или профилактики COVID-19. «Загрузка заказами учреждений ФСИН России в период пандемии позволит комплексно решить вопросы развития отечественного производства, загрузки мощностей службы, трудовой адаптации осужденных, наличия у осужденных заработной платы, что позволит гасить исковые требования и пополнять бюджет возмещением расходов на содержание осужденных», – написал Кутепов. Он отметил, что преимуществом привлечения трудовых ресурсов ФСИН к производству масок также является «возможность обеспечения круглосуточного производства». По мнению главы комитета, процесс можно организовать путем привлечения предпринимателей, что также поддержит малый и средний бизнес.

Между тем стало известно, что столичные СИЗО будут принимать лекарства для арестантов четыре часа в неделю. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро управления, прием медикаментов от родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных планируется осуществлять по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00. Отмечается, что вопрос будет решаться в индивидуальном порядке по согласованию с начальниками филиалов медсанчастей ФСИН.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ФСИН ввела особые условия в столичных следственных изоляторах из-за мер по COVID-19: теперь всех новых арестантов будут доставлять только в один СИЗО. Прекращен прием посылок и передач, приостанавливается доставка заключенных в суды и на следственные действия.