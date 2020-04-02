Губернатор Пензенской области отдаст свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Глава Пензенской области Иван Белозерцев намерен отдать свою месячную зарплату в фонд по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Белозерцев (@ivan_belozercev_penza) 2 Апр 2020 в 2:40 PDT

Губернатор пояснил, что этот фонд был создан властями региона совместно с представителями бизнеса. По его словам, туда уже начали поступать пожертвования от рядовых граждан, от малых и средних компаний, а также от промышленных предприятий.

По данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом. Один человек умер в результате болезни.

Ранее в Instagram Белозерцева появилось объявление о начале санитарной обработки в Пензе. В регионе введена самоизоляция.