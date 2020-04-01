Вернувшиеся из зарубежья россияне будут вести дневник самочувствия

Граждане, находящиеся на двухнедельной самоизоляции по возвращении в Россию, теперь обязаны вести дневник самочувствия на сайте «Госуслуги». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Россияне на пункте паспортного контроля должны заполнить анкету, где в том числе указывают адрес своего проживания на период самоизоляции. Сотовый оператор будет предоставлять МВД данные о перемещении пользователя, который находится на карантине, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы уже готова приступить к выдаче QR-кодов для жителей столицы. Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявлял, что приложение «Социальный мониторинг» будет использоваться только в отношении тех граждан, у которых был выявлен коронавирус.