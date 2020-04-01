Мордовских заводчан выводят на работу с документом об отказе от выходных

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Общество
11:10, 01 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Более 500 сотрудников ЗАО «Плайтерра» в Мордовии, занятых производством фанеры, продолжают ходить на работу под угрозой увольнения. Об этом пишет РАПСИ со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Работников завода заставляют подписывать заявление о добровольном отказе от выходных и готовности выйти на смену. Речь идет о работе в период нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным.

«Рабочие опасаются за свое здоровье и здоровье своих близких, однако боятся потерять место работы, не обращаются с заявлением в органы прокуратуры», — пишет пресс-служба Москальковой. Аппарат уполномоченного самостоятельно сделал запрос в надзорное ведомство с требованием провести проверку по имеющейся информации.

Ранее Sobesednik.ru писал, что некоторые онлайн-магазины ввели в свой ассортимент товары первой необходимости, чтобы не отпускать сотрудников на «антивирусные каникулы». Продолжают работать и некоторые мерчендайзеры и строители.

Рубрика: Общество

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