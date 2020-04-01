Дефицит сигарет и "очень трудные две недели". Главное к утру 1 апреля. Кратко

«Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели», — заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что это может продлиться и три недели, передает CNN. При этом газета The New York Times пишет, что, по данным экспертов из группы по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации Трампа, смертность от болезни в стране может составить до 2,2 млн человек. Однако прогнозируемое количество смертей в промежутке от 100 до 240 тысяч человек.

После решения Минпромторга исключить табачные изделий из списка товаров первой необходимости в России может возникнуть нехватка сигарет: табачные фабрики под Санкт-Петербургом были вынуждены закрыться пока на неделю, но, возможно, что и на более длительный срок, сообщает «Фонтанка».

Советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев пояснил ТАСС, что режим карантина можно будет ослабить лишь в случае, если количество новых выявленных случаев на протяжении двух-трех дней будут идти на спад.

Группа «Эксмо-АСТ» считает, что потери книжной розницы за март-июнь могут составить четверть годовой выручки. Магазины уже начали откладывать платежи издательствам, пишет «КоммерсантЪ». Продажи через интернет не позволяют исправить ситуацию. На рынке полагают, что книжную отрасль в скором времени ждет ряд банкротств.

Банки не считают идею мэрии со слежкой за москвичами через данные о банковских операциях выполнимой, передает РБК. Участники рынка отмечают, что для реализации такого проекта понадобится порядка 100 млн рублей для разработки приложения и информация о геолокации мобильных телефонов граждан, а в случае её отключения на устройстве вероятны множественные ошибки.

При этом, как писал Sobesednik.ru, в Google Play уже появилось приложение «Социальный мониторинг» от компании, связанной с московской мэрией: оно требует доступ к почти всем данным и функциям устройства и, как отмечалось, хранит незашифрованные данные пользователей на немецких серверах.