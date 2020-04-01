COVID в регионах: На Камчатке не тестируют, а в Саратове собирают длинные очереди

В регионах продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. «Интерфакс» пишет, что в больнице Эжвинского района в Сыктывкаре за последние сутки подтверждено 32 заражения COVID-19. Всего в городе числится 53 человека с подтвержденной «уханьской» инфекцией.

Медучреждение стало очагом распространения инфекции. Сейчас его закрыли на двухнедельный карантин, передает пресс-служба главы Республики Коми. Работающие с пациентами медики в приоритетном порядке обеспечиваются индивидуальными средствами защиты. Питание в больнице организовано с предоставлением одноразовой посуды.

В других регионах тоже есть проблемы с COVID-19, но где-то они удручают организаторскими способностями властей. Так, в Саратове очередь за спецпропусками растянулась на несколько кварталов. На получение документа был выдан всего лишь один день накануне введения пропускного режима внутри региона.

В очереди люди стоят без масок (их невозможно купить в местных аптеках). Сотрудники мэрии просят граждан соблюдать дистанцию в очереди. По данным сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина, политик попросил губернатора Саратовской области взять ситуацию под свой контроль. Пытаясь ограничить передвижение в регионе в карантинных мерах, власти только усугубили ситуацию своим решением.

"Мишустин может объявить ЧС": политолог предрек России полицейский режим

Андрей Колесников – о правовом хаосе карантинных указов и усилении контроля. Россиян приучают сидеть дома и бояться

Другую сторону беспечности в условиях распространения коронавируса в регионах отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она обратила внимание на то, что в Хабаровске и на Камчатке не проведено ни одного теста на коронавирус. «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему. Хабаровский край при наличии 12 систем не провел ни одного исследования», — заявила Попова.