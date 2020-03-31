Вступительные экзамены в вузы перенесут на 2-4 недели

Вслед за изменением дат проведения ЕГЭ изменятся или сроки приема документов в вузовские комиссии, передает ТАСС.

Министерство образования отсрочит вступительные испытания в университетах на две-четыре недели. Это подтвердила министр образования Валерия Фалькова.

Несмотря на сложности с карантинными мерами, в ведомстве рассчитывают начать учебный год традиционно с 1 сентября, а зачислять абитуриентов планируют как обычно во второй половине августа.

Фалькова заверила, что Минобр сохранит количество бюджетных мест в вузах вне зависимости от экономической ситуации.