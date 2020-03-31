Врачи строящегося в Новой Москве медцентра будут получать до 450 тысяч в месяц

Департамент здравоохранения Москвы начал набирать медперсонал в инфекционную больницу, которую возводят в ТиНАО.

Как пишет Znak.com, на сайте Superjob.ru размещены около 10 вакансий для врачей, медсестер и санитаров, которых приглашают работать «в новую больницу поселения Вороновское».

Врачам-инфекционистам предлагают заработную плату в размере до 375 тысяч рублей в месяц, анестезиологам-реаниматологам – до 450 тысяч, заведующему инфекционным отделением – до 250 тысяч. Предполагается, что инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи должны отрабатывать по меньшей мере 15 смен в месяц, а заведующий инфекционным отделением трудиться по 12 часов в день шесть дней в неделю.

Медицинским лабораторным техникам московский департамент здравоохранения готов платить 255 тысяч, труд санитаров оценивается в 130 тысяч, медицинских операционных сестер – в 255 тысяч.

В описании вакансий указано, что медиков приглашают «на временную работу по срочному трудовому договору», поэтому увольняться с предыдущего места работы им не нужно. Во всех объявлениях названа предварительная дата открытия больницы – 20 апреля.

Между тем в департаменте строительства мэрии Москвы подчеркнули, что пока нет даже ориентировочных сроков завершения строительства, отмечает издание. В Instagram ведомства 24 марта сообщалось, что больница готова на 40%, а в конце прошлой недели был опубликован пост, в котором указывалось, что за 11 дней было сделано бетонное основание, возведен металлокаркас и начата обшивка здания сэндвич-панелями.