В Москве всех арестованных будут доставлять в один СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний ввела «особые условия» в столичных следственных изоляторах из-за COVID-19.

Как сообщается на сайте ведомства, отныне все арестованные подозреваемые и обвиняемые будут доставляться только в СИЗО № 7 в Капотне.

Прекращен прием посылок и передач, приостанавливается доставка заключенных в суды и на следственные действия.

Сообщается также, что сотрудники следственных изоляторов переведены на двухнедельный график. «В течение 14 дней работники, заступившие на смену, будут оставаться на службе», – отмечается в сообщении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ФСИН приостановила предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками, а также посещения адвокатов. В ведомстве утверждают, что в российских исправительных учреждениях нет зарегистрированных случаев COVID-19.