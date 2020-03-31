В 24 регионах России зарегистрированы 500 новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил о 500 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Российской Федерации. Отмечается, что 387 случаев зарегистрированы в Москве.

Новые случаи зафиксированы в 24 субъектах. Итого коронавирус проник в 73 российских региона и общее число диагностированных зараженных составило 2 337 человек.

Также отмечается, что за сутки было выписано 55 выздоровевших пациентов. Общее число переболевших — 121 человек.

Восемь носителей COVID-19 за минувшие сутки умерло, из них пять человек — жители столицы.