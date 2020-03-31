Сдача собаки в аренду для выхода из дома может стать причиной для разбирательства

Депутат Мосгордумы Александр Козлов поднял вопрос о незаконных предпринимателях, которые размещают в Instagram объявления о сдаче собак в аренду. Об этом пишет АГН «Москва».

Предложение появилось в свете карантинных мер, предпринятых федеральными и столичными властями. Напомним, в столице до особого оповещения нельзя выходить далее ста метров от дома при выгуле собак. Так, москвичи с арендованной собакой получают легитимную причину для нахождения вне дома.

Депутат отмечает, что с арендатора просят тысяч рублей за десятиминутную прогулку. «Настоятельно советую им задуматься о своей безопасности и безопасности своих близких. Откуда вы знаете человека, которому доверяете вашего питомца, и что принесет после общения с ним питомец?» — говорит Козлов.

Также член Мосгордумы пригрозил таким предпринимателям статьями о жестоком обращении с животными и незаконной коммерческой деятельности.

Ранее АСИ писало об инициативе команды помощи животным Zoo station, которые объявили, что готовы принять на передержку животных, чью владельцы слегли с коронавирусом. Услуга оказывается на волонтерских началах, бесплатно.