Порядка трехсот мигрантов выгнали из аэропорта Домодедово

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово в Москве выгнали порядка 300 мигрантов, которые не смогли из-за закрытия границ вернуться на родину. Об этом пишет «Настоящее время» со ссылкой на запись журналистки Галии Ибрагимовой в Facebook. Ей об этом сообщил по телефону участник событий.

«Мы как лошади пашем в России. У нас редко бывает выходной. А сейчас мы никому не нужны. Нас просто вышвырнули как ненужный груз», — пожаловался мужчина журналистке.

Порядка двухсот человек среди мигрантов — граждане Таджикистана, а сто человек — уроженцы Центральной Азии. Некоторые из них провели в аэропорту две недели. У кого-то не осталось денег, чтобы вернуться хотя бы в место временного пребывания в Москве и Подмосковье.