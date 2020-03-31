На строительство новых инфекционных центров выделили 50 млрд

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что средства, которые идут из бюджета на борьбу с коронавирусом составляют более 1,2% ВВП страны. Только на строительство и оборудование новых инфекционных центров уже выделено 50 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Также средства пойдут на создание и переоборудование коечных мест, приобретения оборудования и закупку машин для станций скорой медицинской помощи.

«Медвестник» уточняет, что часть бюджета предусмотрена для стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающих с пациентами, зараженными COVID-19.

Ранее сообщалось, главврач больницы №40 в Новой Москве Денис Проценко заразился коронавирусом.