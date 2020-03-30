В Петербурге завели дело о взятках суммой в 10 млн против начальника отдела СИЗО

Начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-6 В Петербурге стал фигурантом дела о получении взяток от подследственных.

Как сообщается на сайте СКР, дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый с июля 2018 года по настоящее время систематически получал взятки от представителей лиц, содержащихся под стражей за улучшение условий нахождения в следственном изоляторе, на общую сумму не менее 10 млн рублей», – указывается в сообщении ведомства.

Мужчину задержали накануне, 29 марта, при получении 400 тысяч рублей от знакомой одного из содержащихся в СИЗО.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Проводится серия обысков, в том числе в СИЗО, устанавливаются обстоятельства произошедшего.