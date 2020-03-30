В Москве сообщили о новой жертве коронавируса, в Коврове умер 49-летний с COVID

Во Владимирской области скончался 49-летний мужчина, у которого подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

Как пишет ТАСС со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора, больной с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер в медучреждении города Коврова.

«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», – рассказали в ведомстве. Там добавили, что до завершения патологоанатомического исследования воздерживаются от вывода о том, что причиной гибели пациента стал COVID-19.

Оперштаб по коронавирусу в Москве между тем сообщает о смерти еще одной пациентки одной из больниц. Уточняется, что женщине было 84 года, она страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России за последние сутки выявлено 302 новых случая коронавируса, 212 из них в Москве. Отмечается, что 17 из заболевших – дети.