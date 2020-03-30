В Москве оценили идею супермаркетов ввести часы посещения только для пенсионеров

В Мосгордуме сочли полезным введение в супермаркетах специального времени, когда приходить за покупками будут только пожилые люди. С таким мнением выступила глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«Лично мне подобный механизм представляется здравым и полезным. По-моему, выделить определенные часы для пожилых людей, попросить других клиентов минимизировать посещение магазинов, чтобы снизить риски для здоровья людей в возрасте при покупке товаров первой необходимости, инициатива очень хорошая», — пояснила он ИА «Москва».

Кроме того, депутат Мосгодумы приветствует подобные «ответственные» предложения бизнеса, и считает их «очень ценными».