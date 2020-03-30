Тина Канделаки назвала дегенератами россиян, выходящих на улицу при карантине

44-летняя телеведущая жестко прошлась по нарушителям карантина. Канделаки уверена, что своим безответственным поведением они подвергают опасности жизни других людей.

По расчетам Тины, пик эпидемии будет в апреле, поэтому расслабляться и пренебрегать мерами безопасности сейчас не стоит.

– Если мы все будем сознательными, будем сидеть дома, не будем группироваться, то в мае-июне это все закончится, – поделилась своими соображениями в Инстаграм Канделаки. – А если, как дегенераты, будем думать, что это (карантин. – Ред.) – праздники, будем собираться, ходить по улицам, заражать друг друга, не соблюдать самоизоляцию и не пытаться как-то изменить свой обычный режим, понимая при этом, что живем в период пандемии, то, конечно, это (активное распространение вируса. – Ред.) может длиться сколько угодно. Очень злюсь, если честно, от несознательности многих людей, которые до сих пор не понимают, что происходит.

Сама Тина уверяет, что всегда придерживается принципа ответственности и порядочности.

– Самоуверенный идиот – это тот человек, который уверен, что он всегда прав, а остальные виноваты. Такие люди любят принять решение, а потом отделиться от этого решения. Если получится хорошо, я молодец, а если нет – все идиоты.

По мнению Канделаки, даже красивые женщины должны быть умными, потому что красота со временем увянет, а отсутствие мозгов станет более очевидным. Глупость же, по ее словам, позволительна только в юности, но с возрастом люди должны осознавать, чего хотят в этой жизни, как планируют развиваться.

– Когда человеку 30-35 лет и он не знает, чего он хочет в этой жизни, и ему все не нравится, ему поможет только трудолюбие, – пояснила Канделаки. – Если вы трудолюбивый человек, вы обязательно начнете достигать тех целей, которые перед собой поставили. Нет трудолюбия – говорить не о чем! Особенно сейчас, после кризиса, нужно работать с тройным ускорением.

Прошлась Тина и по тем, кто ее критикует и обсуждает.

– Родные, мне приятно, что в вашей жизни не происходит ничего интересного, кроме меня, – иронизирует Канделаки. – Такое пристальное внимание к жизни других людей говорит только о том, что своя жизнь не так интересна. Найдите себя и не сравнивайте с другими!