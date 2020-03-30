Почти семь тысяч пенсионеров пытались попасть в общественный транспорт Москвы

Около 6,8 тысяч граждан старше 65 лет пытались проехать в транспорте по социальным картам вечером накануне, 29 марта.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

«На 20:00 зафиксировано 6,8 тысяч отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет. Пожалуйста, скажите бабушке остаться дома!», – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Москве был отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов, а также для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан. Аналогичные меры ввели власти Подмосковья.