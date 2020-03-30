Мурманская область ввела режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой

Власти Мурманской области последовали примеру Москвы и Подмосковья и объявили о переводе всех жителей на самоизоляцию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», – говорится в сообщении штаба. Подчеркивается, что принятая мера является необходимой в свете борьбы с распространением COVID-19 на территории Заполярья.

Ограничения аналогичны мерам, принятым ранее в столичном регионе: запрещены все передвижения граждан, за исключением выхода на работу, в случае если это действительно требуется. Разрешается поход за продуктами или в аптеку или выход из дома с целью обращения за экстренной помощью. Также можно выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома. Вышедшим на улицу необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра с другими людьми. Выявлять нарушителей будут сотрудники правоохранительных органов.

По данным на вечер 29 марта, в Мурманской области подтверждены пять случаев COVID-19, получено 18 предварительно положительных результатов на коронавирус, восемь человек госпитализированы за минувшие сутки.

Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщивший об ужесточении наказания за нарушение карантина, призвал распространить меры по ограничению передвижения граждан в условиях распространения инфекции на другие регионы, назвав указы мэра Москвы и губернатора Московской области логичным продолжением «политики президента и правительства по борьбе с коронавирусоми».