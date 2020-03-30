"Культурный след": успей заявить о своем проекте

В студенческом городке Ижевского университета им. М. Т. Калашникова в прошлом году появились три мальчика-подростка, отлитые из бронзы. Дети-оружейники стоят на поддонах — такие настилы сооружали ребятам в войну, чтобы они дотягивались до станков, собирая военную технику на фронт по 12 часов в сутки.

Идею памятника «Оружейникам Удмуртии» предложили жители города, подав заявку на Всероссийский конкурс «Культурный след». Они хотели напомнить, что Удмуртия сыграла важную роль в тыловой борьбе с врагом, а юные работники завода совершили подвиг.

Предлагайте свои идеи и подавайте заявки до 10 апреля на сайте конкурса. Это может быть памятник или арт-объект – не столь важно. Главная задача — придумать такое место, которое бы отражало суть вашего населенного пункта, было оригинальным и привлекательным для жителей и туристов. В ваших силах изменить облик родного города.

Оценивать проекты будут урбанисты, историки, культурологи и краеведы. Они выберут лучшие идеи, а фонд реализует их.

«Мы хотим, чтобы центром притяжения жителей даже небольших малоизвестных населенных пунктов становились не круглосуточные магазины или торговые центры, а новые арт-объекты, символизирующие что-то личное и уникальное, понятное для жителей, чем они могли бы гордиться и показывать туристам», — Марина Смирнова, автор и вдохновитель проекта, президент фонда «Живая классика».

«Культурный след» проходит в третий раз. За время существования конкурса в восьми регионах установлены 9 новых достопримечательностей. На данный момент 1835 участников из 28 регионов уже подали заявки на конкурс.