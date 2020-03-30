Депутаты призвали отменить весенний призыв в армию. Он начнется 1 апреля

Муниципальные депутаты направили председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину письмо, где обозначили необходимые меры, которые следует принять в связи с эпидемией коронавируса, обращает внимание «Новая газета».

В документе, подписанном 41 депутатом, говорится, что в столице, а также в других регионах с очагами эпидемии необходимо ввести полноценный карантин в соответствии с законодательством, отменить весенний призыв в армию, обеспечить массовое тестирование граждан на коронавирус, перевести всех заключенных, не совершавших тяжких преступлений под домашний арест и выдать по 25 тысяч рублей каждому взрослому и по 10 каждому ребенку.

Также депутаты призвали провести предложенную ими ранее амнистию, приуроченную к 75-летию Дня Победы, освободить малый и средний бизнес и другие фирмы, пострадавшие от карантинных мер, от обязательных выплат во внебюджетные фонды. Кроме того, депутаты предложили отменить в Москве все работы по благоустройству и сэкономить таким образом бюджет столицы.