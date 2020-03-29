В штате Луизиана сообщили о первой смерти от коронавируса заключенного в США

В американском штате Луизиана скончался 49-летний заключенный с коронавирусом, госпитализированный десять дней назад.

Как пишет газета The Wall Street Journal, жертвой заболевания стал арестант федеральной тюрьмы города Оакдейл. Мужчина был помещен в местную больницу с сильным кашлем еще 19 марта, анализы выявили у него наличие COVID-19. Несмотря на предпринятые реанимационные действия, в том числе искусственную вентиляцию легких, состояние пациента стремительно ухудшалось. Накануне, 28 марта, врачи констатировали его смерть.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в США начали выпускать заключенных тюрем в связи с распространением коронавируса. Освобождаются в первую очередь осужденные, имеющие серьезные проблемы со здоровьем и совершившие незначительные правонарушения. Параллельно с этим ряд американские исправительные учреждения ужесточили правила посещения заключенных их.