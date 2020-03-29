В Париже от COVID-19 умерла испанская принцесса-социалистка

Во Франции от коронавируса скончалась двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза.

Принцесса умерла в пятницу, 27 марта, в Париже, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Facebook ее младшего брата, принца Сикста Генриха Бурбон-Пармского. Ей было 86 лет.

Также во Франции из-за коронавируса на 76-м году жизни скончался бывший министр промышленности страны, председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян. Соответствующее информация появилась на сайте департамента.

По данным института Джона Хопкинса, всего во Франции зафиксироано 38 105 заразившихся COVID-19.

​Марию Терезу называли «красной принцессой» по причине ее приверженности идее «социалистической монархии». Отмечается, что это первая жертва COVID-19 среди представителей европейских монарших домов.

В настоящий момент известно о том, что коронавирусом заражены наследник британского престола принц Чарльз и правящий князь Монако Альбер II. Кроме того, врачи диагностировали COVID-19 у внука последнего короля Чехии, Карла Габсбург-Лотарингскогого.