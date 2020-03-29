В Париже от COVID-19 умерла испанская принцесса-социалистка

Александр Мясников / фото: Instagram

Доктор Мясников: Больше трех недель карантина народ и страна не выдержат
Фото: Global Look Press

"Чихать я хотела на Собянина": почему московские пенсионеры нарушают карантин
Фото в материале: личный архив Натальи Фединой

Геноцид по-нижегородски: семья с редким генетическим недугом борется с властями
Фото: Global Look Press

Планы на онлайн-выходные: концерт Сукачева, кормление панд и выставка Фриды Кало
Кадр из фильма "Отдай свою душу" // Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Отдай свою душу": шаманские практики и сделки с дьяволом для искушенных
Фото: Depositphotos

Кто-то пашет, кто-то пляшет. Юрист разъяснил, как оплатят нерабочую неделю обоим
Global Look Press

Мишустин отнимает у Медведева дачу: на землю экс-премьера позарились приставы
Кадр из фильма "Туннель" // Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Туннель": холодный и размеренный фильм-катастрофа из Норвегии
Елена Малышева / фото: скриншот с Youtube

Елена Малышева объяснила, как спасти наличные деньги от коронавируса
Фото в статье: Global Look Press

Юрий Первый: листаем фотоальбом четы Гагариных
Бадаевский завод // Фото в статье: Агентство "Москва", соцсети

Историческая Москва: Сохранять нельзя сносить
Кадр из фильма "Керосин" // Фото в статье: скриншот с YouTube

"Керосин": социальная сказка о тяготах и радостях забытого поколения
В центре внимания
Леонид Рошаль // Фото: Global Look Press
Леонид Рошаль – Дмитрию Быкову: Если бежать от коронавируса, то в провинцию
Экс-депутат: Трамп заявил, что США запаслись туалетной бумагой на 100 лет вперед
Не коронавирусом единым: главные события минувшей недели одним предложением

Новости дня

29 марта, воскресенье

[16:28]В Польше скончался автор композиции "8'37'" Кшиштоф Пендерецкий
[16:00]Эвакуированная из Египта Трусова продолжает тренироваться и готовиться к ОГЭ
[15:50]Навальный отреагировал на смерь Горбунова: "Жаль, что не дожил до суда"
[14:57]64% аппаратов ИВЛ приходится на людей моложе 60, 40% – моложе 40
[14:52]В Париже от COVID-19 умерла испанская принцесса-социалистка
[14:09]Литургию в Исаакиевском соборе посетили более 50 прихожан и спикер Заксобрания
[13:59]Размер пособия по безработице должны увеличить до МРОТ к началу 2021 года
[13:05]Мэрия Москвы объявила об отмене дистанционных уроков для школьников
[13:04]Патриарх Кирилл призвал всех верующих не ходить в храмы и молиться дома
[12:21]Навальный: сделка "Роснефти" и РФ по Венесуэле это "крупнейшая махинация" с 90-х
[11:53]В штате Луизиана сообщили о первой смерти от коронавируса заключенного в США
[11:15]Число зараженных в России превысило 1500, восемь человек умерли
[11:15]СК ведет проверку по факту ранения ребенка из пневматики на юго-востоке Москвы
[10:56]В Москве выявлено более 1000 больных коронавирусом
[10:23]Билеты на все рейсы из открывшего авиасообщение Хубэя раскуплены за день
[10:06]Смерть младенца, 2 раввина в Коммунарке, в Чечне – карантин. Новости COVID. Кратко.
[09:41]Церемония открытия Олимпиады в Токио может состояться в середине лета 2021 года
[00:25]У пациента с положительным тестом на COVID-19 в ЛНР нормальная температура тела

28 марта, суббота

[21:40]"Роснефть" уходит из Венесуэлы. Все их активы там скупит Россия
[21:15]Пожарный сгорел при тушении камыша в Ростове-на-Дону
[20:31]Границы РФ временно будут открыты только для дальнобоев, дипломатов и калининградцев
[17:05]В список товаров первой необходимости вошли компьютеры, газеты и сигареты
[15:49]В закрытом Красноярске принудительно останавливают работу магазинов
[14:10]В Башкирии ищут граждан, купивших мясо у продавцов, зараженных коронавирусом
[13:12]Дождь и мокрый снег пообещали москвичам в ночь на понедельник
[12:37]СМИ пишут об обсуждении приостановки передвижения внутри страны
[12:16]В Ухане спустя два месяца начинает работать метро
[11:57]Собянин попросил москвичей не приглашать гостей и не ходить в гости
[11:00]В Челябинске ФСБ задержали 11 тонн дезинфицирующего средства
[10:00]Очереди на границе Украины и один аппарат ИВЛ на четверых. Главное к утру 28 марта

27 марта, пятница

[21:00]Мерчендайзеров и строителей заставляют работать во время карантина
[20:00]Помогающие собаки могут получить доступ в аптеки, магазины и метро
[19:00]В Нефтеюганске в сентябре будет негде хоронить людей
[18:17]В Киеве изъяты поддельные тесты для выявления COVID-19 более чем на $35 тысяч
[17:48]"Почта России" почти вдвое сократила стоимость доставки посылок на дом
[17:39]В Карелии прекратит работу весь общественный транспорт. Там никто не заболел
[17:27]Заммэра столицы рекомендовал москвичам оставаться дома из-за грязного воздуха
[17:04]Глава МЧС призвал избегать пожаров, проводя "вынужденный отпуск" на природе
[16:39]Авиакомпания "Победа" отменила до июня все рейсы, включая внутренние
[15:46]В РФ запущен сайт по вопросам отпусков и оплаты труда в период пандемии COVID-19

Фото: Global Look Press
Без паники! Как не поддаться истерии и грамотно подготовиться к эпидемии
Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Краснодарский человек-паук и тульские свадьбы: что обсуждали в Сети на неделе
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля
Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби
Фото: Global Look Press
Варламов в Ярославле и коронавирус в Калуге: что обсуждали в Сети на этой неделе
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса

В Париже от COVID-19 умерла испанская принцесса-социалистка

Общество
14:52, 29 марта 2020

Во Франции от коронавируса скончалась двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза.

Принцесса умерла в пятницу, 27 марта, в Париже, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Facebook ее младшего брата, принца Сикста Генриха Бурбон-Пармского. Ей было 86 лет.

Также во Франции из-за коронавируса на 76-м году жизни скончался бывший министр промышленности страны, председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян. Соответствующее информация появилась на сайте департамента.

По данным института Джона Хопкинса, всего во Франции зафиксироано 38 105 заразившихся COVID-19.

​Марию Терезу называли «красной принцессой» по причине ее приверженности идее «социалистической монархии». Отмечается, что это первая жертва COVID-19 среди представителей европейских монарших домов.

В настоящий момент известно о том, что коронавирусом заражены наследник британского престола принц Чарльз и правящий князь Монако Альбер II. Кроме того, врачи диагностировали COVID-19 у внука последнего короля Чехии, Карла Габсбург-Лотарингскогого.

 

Теги: #Франция #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Фото: Global Look Press

Общество

Навальный отреагировал на смерь Горбунова: "Жаль, что не дожил до суда"

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В Париже от COVID-19 умерла испанская принцесса-социалистка

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

Литургию в Исаакиевском соборе посетили более 50 прихожан и спикер Заксобрания

Читать далее >

Политика
Матвиенко отправила Нарусову домой, а Лысаков сам уехал на дачу
Потапенко: Неделя отдыха – вещь хорошая. А кто ее оплатит? Умирающий бизнес?
"Топор" на службе Елены Батуриной. Рейдерские технологии 90-х и бывшая "первая леди" Москвы
Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию
Общество
ФСИН, надень маску! Арашуков заявил: арестантов СИЗО не защищают от коронавируса
"Коммерсантъ" поставил Кургина в один ряд с Гейтсом и Цукербергом
На заболевшей Грете Тунберг пиарятся российские "зеленые"
Опрос: Чего вы больше боитесь – вируса или кризиса?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Теперь дело из банальной взятки может мутировать во что-то гораздо более масштабное – настолько быт простого зама мэра впечатлил сотрудников. Прибыв на адрес, они обнаружили элитный коттедж более 300 кв. метров, больше похожий на дворец

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Хорошо ли, когда отдельные коррупционеры становятся жертвами межвидовой борьбы? Хуже, чем в идеальном мире, но лучше, если бы такой борьбы не было. На идее, что органы власти должны грызться друг с другом, построены более демократичные, чем наш, режимы

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Пока Россию не накрыло, это больше напоминает анекдот про пожар в гостинице: «Воды! Воды!» – «А в 13-й номер шампанского!» Если ставка на каникулы не сработает, Россия проиграет дважды: и в экономическом, и в эпидемиологическом смысле

Культура и ТВ
Умерла Инна Макарова – последняя комсомолка "Молодой гвардии"
Скандал во МХАТ: Домогаров ушел, узнав, что получает меньше Высоцкой
Культура ушла в онлайн. Как долго музеи и кинозалы смогут быть виртуальными?
"Мы уже потеряли 50 млн рублей": Сергей Маковецкий просит Путина помочь актерам
Шоу-бизнес
Марина Федункив: После того, что я читаю на карантине, мне в церковь надо!
"Мы два раненых человека". Ольга Бузова намекнула, что они с Давой поженились
Дочь Заворотнюк рассказала, как болезнь матери перевернула ее жизнь
Первая жертва самоизоляции: Анфиса Чехова призвала россиян ковырять в носу

Здоровье
Как поддерживать себя в форме на карантине: простой комплекс упражнений с фитнес-лентами
Стало понятно, как реагируют на антибиотики пары бактерий
Дефицит веса при диабете намного повышает риск туберкулеза
Стратегия трех компонентов наиболее эффективна против эпидемии COVID-19
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Cherokee TrailHawk – авторевью в условиях российской зимы
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
Недвижимость
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Леонид Радзиховский // Фото: YouTube.com
Радзиховский: Сечины, Ротенберги и Мишустины больших налогов платить не будут
Фото в статье: Агентство «Москва»
Скульптор Салават Щербаков: Новый памятник Жукову – это памятник Сталину
Алексей Гордеев // Фото: Global Look Press
Семейный хозяйственник: как будущий лидер "Единой России" бизнес родных лоббировал
Сергей Лукьяненко // Фото: Global Look Press
Мир не будет прежним: писатель-фантаст Лукьяненко предсказал сильнейший кризис
Фото: Global Look Press
А Зорькин здесь тихий: какой компромат есть у Путина на председателя КС
Global Look Press
Радзиховский:
Выступление Путина – банальный популизм и возмутительное безумство
Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова:
Проблема России — неспособность найти мирный способ передачи власти
Фото: instagram
Регина Тодоренко:
Вся моя жизнь – безбашенные путешествия
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Армен Джигарханян // Фото: Global Look Press
Марк Рудинштейн: Джигарханяна больше нет. Он превратился в овощ
Иван Краско и Наталья Шевель // Фото: Global Look Press
Иван Краско о сбежавшей в Европу Шевель: Такая жена мне не нужна
Global Look Press
Экс-стилист Пугачевой и Джулии Робертс призвал Киркорова совершить каминг-аут
Катя Гордон // Фото: Global Look Press
Катя Гордон: "Я боюсь не хвори, я боюсь нашего правительства!"
Татьяна Плаксина / фото: скриншот с Youtube
"По Плаксиной психушка плачет": из дочери Успенской выходят бесы
Фото: instagram
Беременная Симоньян и Губерниев на удаленке: что постили на минувшей неделе
Фото в материале: соцсети
SMM-мяунджер. Под Тверью кота трудоустроили в библиотеку
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
скриншот Youtube
Что нового в Сети: русские пранкеры "развели" принца, а Леонидов "обнулился"
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Свежий номер
^