В Москве выявлено более 1000 больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число зараженных коронавирусом превысило тысячу человек.

Об этом градоначальник сообщил на сайте столичной мэрии: «Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами», — написал он.

Собянин также призвал повсюду соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Кроме того, мэр подчеркнул, что ключевой мерой является соблюдение пожилыми людьми домашнего карантина.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в мире зафиксирован первый случай смерти младенца с коронавирусом: