Навальный отреагировал на смерь Горбунова: "Жаль, что не дожил до суда"

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщает в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Ему было 66 лет, по словам Собянина, долгое время ответственный за выборы в Москве тяжело болел. Градоначальник принес свои соболезнования родным и близким Горбунова в связи с их утратой: «Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», — уверен мэр столицы.

Очень жаль, что Горбунов не дожил до суда. Мало кто, в новой истории страны, внёс такой вклад в превращение России в отсталую страну третьего мира. Горбунов подделывал московские выборы 30 лет подряд. Наворовал себе на домик в Хорватии, но в могилу унести его не смог. https://t.co/ZbdNu0v2HA — Alexey Navalny (@navalny) March 29, 2020

Прокомментировал кончину Горбунова в своем Twitter и оппозиционный политик Алексей Навальный: «Очень жаль, что Горбунов не дожил до суда. Мало кто, в новой истории страны, внёс такой вклад в превращение России в отсталую страну третьего мира». По мнению Навального, экс-председатель Мосгоризбиркома «подделывал» результаты выборов на протяжении 30 лет.

Последние крупные выборы в Москве прошли осенью прошлого года. Тогда многие кандидаты в депутаты в Мосгордуму жаловались на отказы им в регистрации по якобы надуманным поводам. В результате конфликт перерос в серию массовых акций протеста.