В закрытом Красноярске принудительно останавливают работу магазинов

Не все предприниматели последовали указу губернатора Красноярского края. С 28 марта регион закрыт для передвижения между населенными пунктами, а также приостановлена работа всех заведений торговли и услуг, кроме тех, что предоставляют товары первой необходимости. Меры связаны с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Так, с утра 28 марта были закрыты три гипермаркета французской сети «Леруа Мерлен», которые на протяжении нескольких часов принимали покупателей. На объект прибыли сотрудники полиции и Роспотребнадзора, пишет «Новая газета».

Также было предупреждено открытие рынка КрасТЭЦ. Владельцев торгового ангара заверили, что в случае нарушения они пойдут по статье КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Эта статья подразумевает наказание для предпринимателя в виде штрава от 1 до 20 тысяч рублей, либо приостановкой работы торговой точки на срок до 90 суток.

Sobesednik.ru ранее писал про инициативу «Вирусного профсоюза». Активисты отслеживают факты игнорирования со стороны работодателей карантинных мер и помогают оформлять жалобы в Трудовую инспекцию. Сегодня в микроблоге кампании появилось сообщение о том, что в руководство завода «Кубаньжелдормаш» обязало всех сотрудников работать в прежнем режиме, а недовольных отправили с жалобами к президенту.