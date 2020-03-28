В список товаров первой необходимости вошли компьютеры, газеты и сигареты

На сайте правительства Российской Федерации появился список товаров первой необходимости. Организации, которые реализуют хотя бы одну из указанных позиций, имеют право не закрываться на период нерабочей недели.

Всего в списке перечислены 23 категории товаров. Среди них моющие средства, туалетные принадлежности, детские товары, медицинские и дезинфицирующие средства. Продолжат работу зоомагазины с питанием для животных.

Согласно документу, продолжат работать многие заведения, торгующие техникой. В перечень товаров вошли: компьютерное оборудование, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы санитарно-технические изделия, строительные инструменты и материалы.

Также в списке упоминаются садово-огородные предметы, печатные СМИ, спички, табак, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, товары для пожаротушения, бензин, газ и дизельное топливо.

Региональные правительства могут дополнять список на свое усмотрение.

Ранее Sobesednik.ru писал, что полиция вместе с Роспотребнадзором в Красноярске принудительно остановила работу трех гипермаркетов «Леруа Мерлен».