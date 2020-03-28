В Челябинске ФСБ задержали 11 тонн дезинфицирующего средства

Управление ФСБ Ульяновской области совместно с местной таможенной службой на автомобильном пункте «Бугристое» в ходе досмотра грузового автомобиля выявили перевоз запрещенной к вывозу продукции.

В кузове грузовика было обнаружено 11 тонн средств дезинфекции в тарах объемом 500 и 5 000 мл. Предполагалось, что этот товар должен быть доставлен из России в Казахстан.

В России со 2 марта действует временный запрет на экспорт дезинфицирующих, противовирусных средств за исключением случаев, когда их транспортировка согласована в рамках оказания гуманитарной помощи.

Вся изъятая продукция передана на Троицкий таможенный пост для проверки, передает ТАСС.