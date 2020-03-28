В Башкирии ищут граждан, купивших мясо у продавцов, зараженных коронавирусом

Установлено, что челябинцы, у которых был диагностирован COVID-19, продавали мясо на рынке «Воскресный» в башкирском городе Сибае.

Глава Минздрава Республики Башкортостан на субботнем брифинге обратился к горожанам через СМИ с просьбой обратиться к специалистам тех посетителей рынка, которые контактировали с продавцами в 37-м павильоне 22 марта.

«Интерфакс» отмечает, что граждане, которые продавали мясную продукцию, ранее вернулись из зарубежья и не остались на самоизоляции. Сейчас они госпитализированы с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией.

Всего в Башкортостане под наблюдением медиков находятся четыре человека с выявленным COVID-19.