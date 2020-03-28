Собянин попросил москвичей не приглашать гостей и не ходить в гости

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с карантинными мерами, предпринятыми для противостояния коронавурусной эпидемии. Напомним, во всей России дни с 28 марта по 5 апреля объявлены нерабочими.

«Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции», — написано в обращении мэра. Градоначальник настаивает, что все грядущие девять дней надо провести у себя в квартире или на даче.

Вместе с этим Собянин уточняет, что не надо приглашать к себе гостей и не ходить в гости самим. Магазины стоит посещать только в случае крайней нужды. Прогулки лучше исключить, а если и выходить на них, то на короткое время и только в сопровождении членов семьи.

Тем, кому придется работать неудаленно на грядущей неделе, рекомендуется ограничить свое передвижение по городу дорогой от дома до работы и обратно.

«От каждого из нас сегодня в буквальном смысле зависят жизни многих людей», — заключает свое обращение мэр Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал о кампании «Вирусный профсоюз». Активисты остлеживают случаи, когда работодатели нарушают права сотрудников в нерабочую неделю и помогают составить жалобы в Трудовую инспекцию.