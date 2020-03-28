СМИ пишут об обсуждении приостановки передвижения внутри страны

«Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в кабинете министров сообщил, что правительство рассматривает вопрос о введении ограничения на передвижения внутри страны.

Речь идет о прекращении авиационного и железнодорожного сообщений внутри Российской Федерации. При этом, как пишет информационное агентство, в официальной пресс-службе правительства это утверждение не подтвердили, но и не опровергли.

За минувшие сутки подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией в России, половина из которых, по информации оперштаба, пришлась на Москву.

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико отмечал, что, если за грядущую нерабочую неделю число новых случаев заражения COVID-19 не снизится, есть вероятность ужесточения мер по борьбе с распространением инфекции.