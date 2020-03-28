Очереди на границе Украины и один аппарат ИВЛ на четверых. Главное к утру 28 марта

В Москве начал работу коронавирусный госпиталь в Филатовской больнице. По сообщению мэрии, стационар рассчитан на 1 315 коек с возможностью расширения до 1 450.

Инфекция тем временем медленно приводит к потерям. Так, в Москве скончался четвертый пациент с диагностированным COVID-19, а также один смертельный исход зафиксирован за пределами столицы — в Оренбурге, передает «Интерфакс». 57-летний мужчина ранее вернулся из заграничной поездки. Более 166 тысяч человек в России продолжают находится под наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой инфекцией или из-за контакта с заболевшими.

В Минздраве заявили, что если за грядущие девять нерабочих дней не будет отмечен спад распространения инфекции, то, возможно, ограничительные меры по противодействию распространению COVID-19 придется усилить. Ранее Sobesednik.ru писал, что некоторые работодатели игнорируют или по-своему интерпретируют приказ о нерабочей неделе и выводят сотрудников на работу с 30 марта в обычном режиме.

Соединенные штаты Америки заявили о готовности передать другим странам свои аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает ТАСС. В России тем временем на базе Федерального медико-биологического агентства создан аппарат ИВЛ, позволяющий обеспечивать поступлением кислорода сразу четверых пациентов.

«РИА Новости» пишет, что на границе Польши с Украиной столпились километровые очереди из польских трудовых мигрантов, который ходят покинуть страну пешим ходом. Ранее президент Украины Владимир Зеленский закрыл страну для въезда и выезда в условиях карантина.