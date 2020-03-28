Границы РФ временно будут открыты только для дальнобоев, дипломатов и калининградцев

В ночь на 30 марта Россия временно ограничит передвижение через государственную границу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничения будут касаться железнодорожных, пешеходных, речных, автомобильных и смешанных пропусков, в том числе участка российско-белорусской государственной границы.

Исключения будут касаться дипломатов, членов официальных делегаций, курьеров дипсвязи и грузовых авто международного сообщения.

Исключительными случаями признаны ситуации, когда гражданину необходимо покинуть РФ в связи со смертью близкого родственника. Для этого необходимо иметь копию документа, подтверждающего смерть и документа, подтверждающего родство.

Также под новые ограничения не попадают жители Калининградской области и востока Украины (территории Донецкой и Луганской областей).

Санитарно-карантинный контроль при въезде для лиц, которым разрешено пересечение границы, обеспечит Роспотребнадзор, передает «Интерфакс».

Меры приняты для воспрепятствования распротранению коронавируса на территории России.