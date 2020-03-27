Взрыв в Магнитогорске и ожидания по COVID из Коммунарки. Главное к утру 27 марта

Попытки разведения войск на Донбассе вновь вызвают взаимные обвинения у сторон военного конфликта. Представитель России Борис Грызлов заявил, что в Киеве срывают согласование участков разведения сил. «Кроме того, представители Киева не согласовали списки на обмен и освобождение удерживаемых лиц», — цитирует Грызлова «РИА Новости».

В Магнитогорске жители четырех из восьми подъездов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа, вернутся из пунктов временного размещения в свои квартиры. Накануне на третьем и четвертом этаже горели шесть квартир, была повреждена система отопления в доме, пишет ТАСС. Два человека погибли, 17 обратились за медицинской помощью. Правительство выделит семьям погибших по миллиону рублей, за тяжелые травмы — 400 тысяч и за утрату имущества от 50 до 100 тысяч, передает 74.ru.

Мишустин ожидаемо выступил с поручением о приостановке работы общепитов с 28 марта по 5 апреля. До 1 июня будет приостановлена работа санаториев, домов отдыха. Рекомендовано отложить до 1 июня все визиты на горнолыжных трассах и других туристических объектах во всех субъектах РФ, пишет «Интерфакс». Гражданам рекомендуют оставаться дома, отложив все туристические планы.

Глава больницы №40 в Коммунарке, где располагаются пациенты с COVID-19 предположил в интервью с Нютой Федермессер, что в столице пик заболеваемости придется на середину или конец следующей недели. Он еще раз настоял, чтобы все, а особенно пожилые люди, соблюдали режим самоизоляции. По его словам, в текущей ситуации нет излишних мер по профилактике распространения коронавируса в России и каждого прохожего на улице нужно воспринимать как потенциального носителя инфекции.

Ранее Sobesednik.ru писал, что российские военные провели в четырех регионах учения по обеспечению карантина в городских условиях.

США тем временем по показателям заболеваемости коронавирусом среди населения заняли первую строчку. Там, по данным университета Джона Хопкинса, выявлено 83 507 случаев заражения COVID-19. В КНР 81 782 подтвержденных случаев, в Италии — 80 589. Президент Дональд Трамп тем не менее настаивает, что показатели Штатов связаны с массовым тестированием, а не реальным распространением. По его предположению, официальная статистика Китая не полностью отражает ситуацию в КНР.