Военные протестировали дроны, предназначенные для контроля за карантином

На западе России прошли учения военной полиции по обеспечению карантинных мер и контролю за их исполнением, пишет «Интерфакс».

На тренировочных занятиях силовики отработали методы исключения доступа людей и транспорта в определенных районах. Для контроля за карантином в случае необходимости будет работать арсенал камер наружного наблюдения и беспилотников.

На полигонах Курской, Воронежской, Ленинградской и Нижегородской областей подразделениями биологической, химической и радиационной лабораторий отработаны навыки вычисления границ районов условного заражения.

Учения по борьбе с COVID-19 были анонсированы ранее в Министерстве обороны РФ.