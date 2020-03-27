В Нефтеюганске в сентябре будет негде хоронить людей

В городской администрации Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) предполагают, что мэр города Сергей Дегтярев умышленно игнорирует вопрос нехватки мест захоронения на городских кладбищах, надеясь, что в кризисный момент деньги на решение проблемы выделят из окружного бюджета без нагрузки на город. Такая версия публикуется в материале «Правда УРФО».

Сейчас городское кладбище располагает 800 свободными местами. В случае, если смертность в Нефтеюганске будет сохраняться на прежнем уровне, мест для захоронения не останется уже в сентябре текущего года, предполагают в местном похоронном бюро «Реквием».

Цена вопроса для строительства четвертой очереди городского кладбища — 280 миллионов рублей. Время возведения займет примерно год. Получается, что даже при самом лучшем сценарии город ожидает кризис — мест для погребения на всех умерших хватать не будет и есть риск, что хоронить начнут уже в имеющиеся могилы.