В Магнитогорске задержан родственник погибших при взрыве в жилом доме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о задержании мужчины, который принес газовый баллон в жилой дом, пишет «Интерфакс».

26 марта вечером в жилом доме Магнитогорска произошел взрыв, который полностью или частично разрушил шесть квартир. Двое человек погибли, включая одного несовершеннолетнего. Оказалось, что в одну из квартир родственник собственников жилья принес газовый баллон. Взрыв произошел в течение ближайших 15 минут, как предмет появился в квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее сообщалось, что 27 марта жители четырех подъездов дома (всего в здании восемь подъездов) смогут вернуть в свои квартиры из пунктов временного содержания.