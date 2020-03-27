В Карелии прекратит работу весь общественный транспорт. Там никто не заболел

В Карелии в связи с коронавирусом прекратит работу общественный транспорт, заявил в своем обращении глава Республики Артур Парфенчиков. Работать будут только такси.

Губернатор назвал такое решение «беспрецедентной» мерой. Карелия стала первым регионом в России, где власти пошли на это. Распоряжение будет введено в исполнение 29 марта. На настоящий момент декларируется, что общественный транспорт не будет действовать до 4 апреля: «Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», — уверен руководитель.

Республика Карелия; Скриншот из Google Maps

По словам Парфенчикова, в течение двух недель в Карелию приехали порядка десяти тысяч человек, побывавших за границей, значительная часть которых не самоизолировались. При этом, по данным Росстата, население региона составляет примерно 614 тысяч. Губернатор отмечает, что в Республике не выявлено ни одного случая заражения. В соседствующей региону Финляндии зафиксировано 958 случаев болезни. В Санкт-Петербурге только 26.