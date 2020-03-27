Суд смягчил наказание Даниле Беглецу на отбытие срока в колонии-поселении

Адвокат правозащитной организации «Агора» Леонид Соловьев сообщил об изменении меры наказания для фигуранта «дела 212» Данилы Беглеца, пишет «Новая газета».

Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил вид наказания с отбывания срока в колонии общего режим на колонию-поселение.

Решение было принято на основе положительных характеристик и смягчающих обстоятельств: у Беглеца есть двое детей и супруга, которых он обеспечивает. К тому же, активист признал вину и возместил ущерб.

Данила Беглец был приговорен к двум годам колонии общего режима за то, что одернул за руку полицейского на московском митинге 27 июля. Сейчас срок наказания активиста должен измениться из расчета один день в СИЗО — за два дня в колонии-поселении. Так срок уменьшиться как минимум на десять месяцев.