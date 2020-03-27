Сотрудники ФСБ в Краснодаре задержали сторонника ИГИЛ

В Краснодаре сотрудники Федеральном службы безопасности задержали мужчину 1993 года рождения. Он подозревается в связях с «Исламским государством».

В машине у задержанного было найдено взрывное устройство, сообщает пресс-служба ФСБ. Также сообщается, что в ведомстве была перехвачена переписка мужчины с зарубежными представителями ИГИЛ. Эти улики подтверждают преступные намерения.

Процессуальное решение в отношении задержанного будет принято после проведения всех экспертиз.

Прим. Sobesednik.ru: ИГИЛ, также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.