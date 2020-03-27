Помогающие собаки могут получить доступ в аптеки, магазины и метро

В Петербурге депутаты Анастасия Мельникова и Денис Четырбок на основе более 150 обращений подготовили проект поправок, фиксирующих в законодательстве понятие «собака-помощник».

Активным адвокатором предложений выступил директор специализированного кинологического центра Максим Сорокин. «Эти изменения необходимы прежде всего людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, колясочникам. Собаки могут помочь им передвигаться по городу, метро, приносить вещи и одежду, включать свет, нажимать в случае необходимости на тревожную кнопку или вызывать лифт», — цитирует Сорокина АСИ.

Введение понятия «собаки-помощника» позволит людям с инвалидностью проходить с питомцем в аптеки, магазины, метро и покупать только один билет на поезд, а не целое купе, как сейчас.

В первом чтении петербургского ЗакСа поправки получили единогласную поддержку. В случае если они будут приняты на уровне Петербурга, законопроект будет направлен в Госдуму.

В Европе уже давно собаки выступают помощниками не только для людей с нарушением зрения. Псы помогают в буксировке коляски, служат опорой для людей с особенностями мобильности. Также существуют так называемые «собаки медицинской тревоги», которые обучены предупреждать хозяина о том, что сейчас у него может случится приступ эпилепсии или астмы.