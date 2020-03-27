Все отделения «Почты России», за исключением работающих круглосуточно, закроются на период с 30 марта по 1 апреля.

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Акимов, передает агентство «Москва».

«В предстоящую неделю мы хотим минимизировать посещение наших отделений. С понедельника по среду отделения, не работающие в круглосуточном режиме, будут закрыты для клиентов», – сказал Акимов. Он добавил, что сотрудники, обрабатывающие корреспонденцию, а также логистическая служба и автопарк продолжат работать в штатном режиме, посылки будут доставлены клиентам.

Помимо этого, Акимов сообщил, что «Почта России» почти вдвое сократила стоимость доставки посылок на дом для того, чтобы люди отказались от посещения отделений.