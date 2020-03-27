Кремль: "нерабочая" неделя не подразумевает прекращение работы и учебы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «нерабочая» неделя не означает прекращение работы, а лишь её перенос на дом.

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать так же, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму», — приводит его слова «Медуза».

По его словам, Кремль положительно относится также к дистанционной работе вузов и школ во время «нерабочей» недели. Кроме того, продолжат свою деятельность предприятия оборонной промышленности с обязательным циклом.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в эфире федерального телевидения во время своего обращения к нации объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением заработной платы.