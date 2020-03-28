"Коммерсантъ" поставил Кургина в один ряд с Гейтсом и Цукербергом

Глава попечительского совета благотворительного фонда «+7» Тимофей Кургин приобрел иркутским медикам оборудование для диагностики коронавируса и лечения вызванных им заболеваний.

Основатель Ассоциации лесопромышленников «Русский лес» и основатель благотворительного фонда «+7» Тимофей Кургин купил для иркутских медиков видеобронхоскопы и несколько бронхоскопов, которые помогут при первичной диагностике коронавируса, пишет газета «Коммерсантъ».

По мнению предпринимателя, бизнес должен помогать государству бороться с эпидемией, жертвуя на это средства, чтобы была возможность приобрести, например, средства индивидуальной защиты или необходимое медицинское оборудование, как это делают глава Microsoft Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Бизнес должен быть ответственным, он должен работать в тесном контакте с правительственными структурами, откликаясь на запросы общества. Надеюсь, наше решение послужит примером для бизнес-структур Сибири и других регионов», — говорит Тимофей Геннадьевич.

Стоит отметить, что Билл Гейтс пожертвовал 100 млн долларов на борьбу с пандемией, Марк Цукерберг закупил аппаратуру для диагностики коронавируса, которое установят в одной из клиник Калифорнии, компании из Китая выделяют миллионы долларов на разработку вакцины, а европейцы направляют Красному Кресту различные антисептики.

Главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин подчеркнул, что техника, которую получит это медицинское учреждение, является очень востребованной, поскольку сейчас начинается сезон пневмоний, к тому же все внимание приковано к проблеме распространения коронавируса в нашей стране.

«С помощью такого оборудования мы сможем своевременно диагностировать и лечить», — сказал Дудин.

Для благотворительного фонда «+7», главой попечительского совета которого является Кургин, эта акция уже не первая. Так, летом прошлого года сотрудники фонда передали жителям Тулунского района, наиболее пострадавшего от наводнения, гуманитарную помощь, предметы первой необходимости и стройматериалы для восстановления разрушенных социальных объектов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 27 марта общее число заразившихся в мире превысило 500 тыс. человек, а число летальных исходов возросло до 23 тыс.