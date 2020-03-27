Глава МЧС призвал избегать пожаров, проводя "вынужденный отпуск" на природе

Глава МЧС Евгений Зиничев в своем обращении к гражданам заявил, что в течение прошедших суток число ликвидированных ведомством пожаров в России составило 3 278 или в три раза больше, чем годом ранее. Министр пояснил, что такое превышение прошлогодних показателей связано с «аномально теплой зимой».

При этом погибло 24 человека, из них один ребенок. Всего пострадали 164 человека.

Таким образом Зиничев обратил внимание россиян на необходимость «неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности» во время «нерабочей недели», которую анонсировал ранее президент РФ Владимир Путин.

«Учитывая тот факт, что многие из вас будут проводить свой вынужденный отпуск за пределами города, на дачных участках, прошу вас воздержаться от разведения открытого огня при уборке приусадебных участков и приготовлении пищи», — пояснил руководитель ведомства в своем обращении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что во время «нерабочей» недели люди все же будут работать и учиться, но из дома.