Активисты пожаловались на возврат новогодних открыток для обвиняемого по "делу 212"

Активист Никита Чирцов, находящийся в СИЗО №1 города Курска по «делу 212», не получил ни одной из 33 новогодних открыток, которые были направлены ему от единомышленников. об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на телеграм-канал «Арестанты 212».

Все открытки вернулись адресантам с пояснениями вроде «Такие открытки высылать нельзя. Цензор» и «Возврат. Неразрешенное вложение».

Адвокат Роман Киселев и бывший фигурант «дела 212» Алексей Меняйло подали жалобу на имя директора ФСИН, требуя решить вопрос с неправомерной цензурой в СИЗО.

Чирцов был выслан в Москву из Минска в конце августа прошлого года. В столице РФ против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти и участии в «массовых беспорядках» 27 июля.

Обвинение гласит, что активист во время несогласованных митингов за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму толкнул полицейского. Чирцов вину не признает, а сам правоохранитель на судебных слушаниях говорит, что всего лишь попятился назад, но не почувствовал боли.