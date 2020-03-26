Вывод войск Франции из Ирака и Лев Лещенко в реанимации: главное к утру 26 марта

Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 20 тысяч человек, достигнув к утру 26 марта 21 306. Всего заражено 471 518 человек, выздоровели 114 051.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, число умерших от COVID-19 в США преодолело планку в 1000 человек. Американские власти опасаются повторения в стране итальянского сценария, передает CNN; в Нью-Йорке строят дополнительные морги.

Франция выводит войска из Ирака на фоне распространения COVID-19, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление генштаба страны. Речь идет о порядка 200 военных, участвующих в операции против террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).

В России число заболевших на данный момент составляет 658, скончались трое. Первые два случая коронавируса зарегистрированы в Бурятии; больные госпитализированы, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщается на портале правительства региона.

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением COVID-19. Об этом заявил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», – отметил Малышев.

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко поместили в реанимацию. Как пишет ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева, это связано не с ухудшением состояния певца, а с плановой процедурой. В понедельник, 23 марта, 78-летний Лещенко и его супруга Ирина легли на обследование в больницу в Коммунарке в связи с плохим самочувствием. Певец вернулся с гастролей по Канаде и США 12 марта, после чего соблюдал режим самоизоляции.

Гражданин Австралии Брентон Таррант, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте прошлого года, признал себя виновным по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениях в покушении на убийство и одному обвинению в участии в террористическом акте. По словам комиссара новозеландской полиции Майка Буша, это крупнейшее уголовное дело в истории Новой Зеландии, пишет газета New Zealand Herald.