В Петербурге устроили бесплатную выдачу антисептика – рядом выстроилась толпа

Возле здания Петербургского научно-исследовательского химико-аналитического института поставили два контейнера с бесплатным антисептиком и средством дезинфекции поверхностей. Это было сделано в рамках благотворительной акции, пишет «Росбалт».

Это вызвало массовое скопление возле баков десятков людей с канистрами, которые захотели воспользоваться предложением. При этом в очереди граждане стояли плотно друг к другу, не соблюдая необходимой дистанции, а многие не надели ни перчаток, ни защитных масок.

Напомним, что ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что необходимо штрафовать россиян, проявляющих «редкое легкомыслие» в связи с распространением эпидемии коронавируса в России.