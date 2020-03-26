В Кемеровской области спасли застрявшую в ограждении детского сада косулю

В Междуреченске сотрудники МЧС и заповедника «Кузнецкий Алатау» спасли косулю, застрявшую в заборе детского сада.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города, косуля попала на территорию детского учреждения, перебравшись через забор по высокому сугробу. Она попыталась выйти обратно, однако застряла между прутьями ограждания.

Видео инцидента опубликовано на странице сообщества «Типичный Междуреченск» в соцсети «Вконтакте».

Помимо спасателей, в операции по извлечению животного были задействованы сотрудники заповедника «Кузнецкий Алатау» и воспитатели детского сада. «Мы накрыли ее халатом, чтобы она не видела, что происходит вокруг и сильно не нервничала. Пока косуля пыталась выбраться из ловушки, разбила себе нос и копытца, поэтому решили придерживать бедняжку, чтобы не травмировалась еще больше. А тут уже и спасатели подоспели», – рассказала заведующая детским садом Зоя Попок.

Парнокопытное передали заповеднику, где оно будет находиться некоторое время, после чего его выпустят обратно в лес. Сообщается, что у животного нет серьезных травм, ему дали успокоительное и обработали раны. Предположительно, косуля вышла к людям в поисках еды. Возможно, также она была чем-то напугана в лесу.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Тобольске, где беременная косуля застряла в заборе огорода.